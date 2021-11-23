خلصت دراسة جديدة نشرتها دورية «إيكولوجي آند إيفولوشن» إلى أن طائراً من كل ستة طيور اختفى بهدوء في جميع أنحاء أوروبا منذ الثمانينيات، ما يعني خسارة 620 مليون طائر منفرد في الـ40 سنة الماضية بين عامي 1980 و2017، في المقابل شهدت زيادة تراوح بين 280 و340 مليون في بعض أنواع الطيور.ويقول ريتشارد غريغوري من الجمعية الملكية لحماية الطيور لوسائل الإعلام: «ما يثير القلق هو أن هذا الاختفاء كان يحدث تقريباً دون أن يلاحظه أحد، وبهدوء غريب».وبحسب غريغوري، فقد تراجعت أعداد العصافير الصغيرة الرائعة المنتشرة في كل مكان إلى النصف منذ الثمانينيات، إلى جانب انخفاض أعداد طيور الزرزور بنسبة 60%.