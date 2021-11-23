وُلدت القطة ميداس بـ4 آذان وعيب في الفكّ بسبب طفرة جينية أثناء التكوين، لكنّ هذا لم يمنع من أن تصبح القطة التركية البالغة من العمر 4 أشهر نجمة على الإنترنت يتابعها أكثر من 73 ألف شخص على وسائل التواصل الاجتماعي. تبنّت كانيش دوسيميتشي وعائلتها القطة الصغيرة التي ولدت في أحد الأفنية الخلفية بأنقرة مع 5 أشقاء، وقال أفراد العائلة إنّهم وقعوا في حبّ ميداس من النظرة الأولى ورغبوا في استضافتها بمنزلهم، انطلاقاً من الشعور بالتعاطف مع حيوان ينتظره مصير مجهول في ظلّ ضعف إمكانية العثور على من يكفله بسبب حالته الفريدة.