تدفع شركات عقارية صينية مبالغ مالية لك مقابل سكنك 24 ساعة على الأقل في بيوت مسكونة بالجن والأشباح، على أن تكون ممن يُطلق عليهم «مختبرو المنازل المسكونة» لقضاء يوم وأكثر في المنازل التي يُعتقد أن الأشباح تسكنها من أجل إقناع المشترين المحتملين بأنها آمنة للعيش فيها، ونشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ومقرها هونغ كونغ، أخيراً، مقالاً عن مختبري المنازل المسكونة، الذين يسافرون عبر البلاد مقابل مبلغ معين، ويتحققون من كل زاوية وركن من المنازل التي يحتمل أن تكون مسكونة لإثبات أنها آمنة تماماً للعيش فيها، بحسب موقع أوديتي سنترال.