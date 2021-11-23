تناثر النتوءات الصغيرة في الجسمالإحساس بالوخز في اليدينظهور نتوءات تحت جلد الأصابعخدر أو برودة في الأطرافألم في أصابع القدمينحذر أطباء من أعراض بسيطة تظهر على أصابع اليدين والقدمين، قد تكون مؤشراً إلى الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وذكروا أن مراقبة مستوياته أمر مهم، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.ومع عدم وجود أعراض في الغالب لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إلا أن أطباء قالوا أخيراً إن هناك بعض الإشارات يمكن أن تصدر عن أصابع اليدين والقدمين للتحذير من ارتفاع الكوليسترول بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.