كشفت مصادر بإدارة تطبيق التراسل الفوري المشفر «واتساب»، عن تجهيزه ميزة جديدة كانت في السابق حصرية فقط على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبحسب موقع «جي إس إم آرينا»، أوضحت المصادر أن «واتساب» يعمل على تحديث جديد يمنح المستخدمين إمكانية رد الفعل على الرسائل والتعليقات بطريقة مشابهة لما هو مستخدم في «فيس بوك».

وتعد هذه الميزة حصرية لفترة لمستخدمي تطبيق «واتساب» على نظام تشغيل «أندرويد» فقط؛ على أن توفر لباقي الإصدارات في وقت لاحق.

وستمكّن «واتساب» عبر هذه الميزة، المستخدمين من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل لهم مثل الإعجاب أو الغضب أو مختلف الرموز التعبيرية الأخرى. وسيتم تزويدها بالإصدار العام من «واتساب» قريبا.