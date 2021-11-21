تظاهر محتال بريطاني بأنه رجل أعمال ناجح لديه استثمارات كبيرة، لخداع مليونيرة التقى بها في تطبيق «Tinder» وسرق منها 141 ألف جنيه إسترليني، وفقا لما استمعت إليه المحكمة.

ووعد ريتشارد ديكستر، 37 عاما، الضحية البريطانية أمريتا سيباستيان بأنه على وشك تحقيق مكاسب كبيرة ومبالغ كبيرة بعد أن أخبرها أنه حصل على براءات اختراع لتكنولوجيا الأدوية الحيوية القيمة.

وقال إن كبرى الشركات متعددة الجنسيات مهتمة بتوقيع صفقة بملايين الجنيهات الإسترلينية معه.

وعلى خلفية أكاذيبه، سلمت سيباستيان سلسلة من الأموال بلغ مجموعها 141 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل (711.128 ريال سعودي)، معتقدة أنها استثمارات في البحث العلمي، على حد قول المدعين.

ولكن ديكستر سرق المال لنفسه وابتكر سلسلة من الأعذار الغريبة عن عدم تمكنه من سدادها، وأبلغت الضحية الشرطة.

واعترف ديكستر بالذنب في 7 تهم بالاحتيال، وغير مذنب في تهمة واحدة تتعلق بحيازة مقال مستخدم في الاحتيال، وبتهمة واحدة تتعلق بإفساد مسار العدالة، وما زالت محاكمته مستمرة.