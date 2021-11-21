في بادرة اجتماعية فريدة من نوعها، قررت مجموعة من قبيلة ناهس، إحدى قبائل شهران، استبدال الهدايا العينية التي تقدم في المناسبات الاجتماعية بأسهم وقفية في الجمعيات الخيرية المعتمدة من الجهات الرسمية، لتحقيق وإبراز الأثر الإيجابي في المجتمع السعودي والعمل الخيري، والحد من المظاهر السلبية والتكاليف الباهظة التي يروج لها في مواقع التواصل. وقال الناشط الاجتماعي حسن الناهسي: «هذه المبادرة نتمنى أن تتحول إلى ثقافة مجتمع لدعم العمل الخيري وجهود القائمين على الجمعيات الخيرية». وأضاف: «إن دراسة ميدانية اطلع عليها كشفت أن حصيلة محلات بيع الهدايا والورود في إحدى المدن 7 ملايين ريال»، متسائلاً عن تأثيرها فيما لو تحولت لمثل هذه المبادرة ودعمت العمل الخيري، بدلاً من الهدايا والدروع التذكارية والحلويات والبشوت.