تجنب المحفزات ومجالسة المدخنين لفترةضع خطة للإقلاع وحدد تاريخاً تدريجياًاطلب المشورة الطبيةالنظام الغذائي واللياقة البدنيةاعتمد على أصدقائك وأقاربك وأحبائكيرفع التدخين خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وتلف الدماغ والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة وأمراض العيون والسكري والمشكلات المتعلقة بالإنجاب، وقدم رئيس قسم أمراض الرئة في معهد أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الدكتور زيد زعمط عبر موقع AE24 الإلكتروني مجموعة مخاطر للتدخين مستعرضاً الأضرار التي يحدثها بمعظم أعضاء الجسم، لافتاً إلى أنه يسرق العديد من السنوات من حياة الشخص ويُعد أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعاً، التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم.