تجنب المحفزات ومجالسة المدخنين لفترة
ضع خطة للإقلاع وحدد تاريخاً تدريجياً
اطلب المشورة الطبية
النظام الغذائي واللياقة البدنية
اعتمد على أصدقائك وأقاربك وأحبائك
يرفع التدخين خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وتلف الدماغ والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة وأمراض العيون والسكري والمشكلات المتعلقة بالإنجاب، وقدم رئيس قسم أمراض الرئة في معهد أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الدكتور زيد زعمط عبر موقع AE24 الإلكتروني مجموعة مخاطر للتدخين مستعرضاً الأضرار التي يحدثها بمعظم أعضاء الجسم، لافتاً إلى أنه يسرق العديد من السنوات من حياة الشخص ويُعد أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعاً، التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم.
ضع خطة للإقلاع وحدد تاريخاً تدريجياً
اطلب المشورة الطبية
النظام الغذائي واللياقة البدنية
اعتمد على أصدقائك وأقاربك وأحبائك
يرفع التدخين خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وتلف الدماغ والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة وأمراض العيون والسكري والمشكلات المتعلقة بالإنجاب، وقدم رئيس قسم أمراض الرئة في معهد أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الدكتور زيد زعمط عبر موقع AE24 الإلكتروني مجموعة مخاطر للتدخين مستعرضاً الأضرار التي يحدثها بمعظم أعضاء الجسم، لافتاً إلى أنه يسرق العديد من السنوات من حياة الشخص ويُعد أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعاً، التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم.