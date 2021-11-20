أطلق ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات دون طيار» بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي، وتوظيف أحدث الأفكار والتقنيات والحلول النوعية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكد أن إطلاق برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات دون طيار، يهدف إلى توفير بنية تحتية متطورة تمكن المبتكرين والجهات المشاركة في البرنامج من اختبار حلول جديدة في مناطق اختبارات نموذجية، وتطوير اللوائح التنظيمية اللازمة لتسهيل تجربتها وتطبيقها على النحو الأمثل. وقال: «نسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى توفير فرص اقتصادية جديدة وترسيخ ريادة دبي والإمارات في مجال البحث والتطوير في مختلف المجالات المستقبلية».

وأضاف: «مشاريعنا تضع الارتقاء بجودة حياة الناس في صميم أولوياتها.. وسنواصل تطوير وتنفيذ الأفكار المبدعة على أرض الواقع. لدينا البيئة الابتكارية والبنية التحتية والتشريعات المناسبة لاستخدام الطائرات دون طيار.. ولدينا المختبرات والقدرات والمواهب لتوظيف تطبيقاتها وابتكاراتها المستقبلية».

ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى دعم المبتكرين والشركات الابتكارية والقطاعين الخاص والحكومي لتفعيل الأنشطة الاقتصادية القائمة على نقل البضائع والركاب في دبي باستخدام الطائرات دون طيار في قطاعات عدة، مثل الصحة والأمن والشحن والغذاء، باستخدام أحدث الحلول المبتكرة، وذلك لتعزيز مستويات جودة حياة أفراد المجتمع، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استخدام وسائل النقل التقليدية، وتسهيل انسيابية الحركة والنقل العام ونقل المواد والبضائع في دبي، التي تواصل تحقيق رؤيتها بأن تكون من أفضل المدن الذكية في العالم.

ويعتبر قطاع تكنولوجيا الطائرات دون طيار واحداً من أهم القطاعات التكنولوجية التي تركز عليها دولة الإمارات ضمن إستراتيجياتها الوطنية والمستقبلية من خلال مختلف المبادرات والبرامج، والتي كان من ضمنها إطلاق «جائزة الإمارات للطائرات دون طيار لخدمة الإنسان» التي استقطبت أكثر من 1800 مشاركة من دولة الإمارات والعالم، وشهدت الكثير من الأفكار النوعية التي تحولت إلى مشاريع ناجحة.