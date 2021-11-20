هزت جريمة بشعة محافظة الشرقية المصرية بمقتل ميكانيكي على يد سائق توك توك بسلاح أبيض.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى جلوس رامي، صاحب الـ33 عامًا، على المقهى الذي يبعد نحو 20 مترًا من منزله، حيث تفاجأ بالجاني يتحدث معه بطريقة غير لائقة، ويشهر سلاحا أبيض «مطواة» في يديه، وطلب منه أن يصلح «التوك توك» الخاص به مجانا، وهو ما رفضه المجني عليه، ليعتدي عليه المتهم بطعنات تسببت في مصرعه، بمجرد وصوله إلى المستشفى. وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية عن والد المجني عليه قوله إن نجله يعمل ميكانيكيا فى إحدى الورش، وكان المتهم طلب منه أن يتوسط له لدى أحد أصحاب محلات بيع التوك توك، وبالفعل تدخل وأتمّ له عملية الشراء، حيث دفعت والدة المتهم للمجني عليه مقدم الشراء حتى تبعد نجلها عن المشاكل.

وأضاف والد المجني عليه: «من أول ما اشترى الجاني التوك توك وهو بيطلب من ابني يصلحله أكتر من مرة، وفي النهاية ابني قاله مش هصلحلك، فرد عليه وقاله: وأنا هقتلك، وبعدها بيوم راح الورشة ومعاه سلاح أبيض والأهالي تدخلوا وفضوا المشكلة، وبعدها بـ15 يوم، كان نجلي عائدا لبيته وهاتف زوجته وسألها عن احتياجاتها، وبعدها جلس على القهوة، وحدث خلاف فقام الجاني بالاعتداء عليه بالمطوة اللي معاه، ومات بمجرد وصوله المستشفى».

ووردت إشارة من أحد المستشفيات إلى قسم شرطة المرج، تفيد بوصول شاب (33 عامًا) جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه تعرض للطعن بسلاح أبيض على يد المتهم بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.