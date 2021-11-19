يدخن 38 مليون قاصر، تراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، التبغ في العالم، وفقاً لدراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية حول الاتجاهات العالمية في التدخين.وعلى الرغم من حقيقة أن الحصول على منتجات التبغ محظور على القصّر في الغالبية العظمى من بلدان العالم، فإن عدد المدخنين من الأطفال ينذر بالخطر، إذ يدخن 14 مليون فتاة و25 مليون فتى التبغ بانتظام.ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل نتائج 1.728 دراسة استقصائية وطنية، أجريت في 190 دولة وغطت 97% من سكان العالم. وانتقد خبير منظمة الصحة العالمية روديجر كريتش، بشدة صناعة التبغ، التي اتهمها ببذل جهود «إجرامية» لجذب نساء وأطفال، واستخدام جائحة كورونا لإقامة روابط مع حكومات ثمانين دولة.