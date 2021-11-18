يعد «شيلدون شاليه» الفندق الأكثر انعزالاً في العالم، إذ يتيح لضيوفه الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة مقابل 10 آلاف دولار في الليلة الواحدة. ويقع الفندق المكون من 5 غرف نوم على حافة مدرج دون شيلدون في نهر روث الجليدي الخلاب في دينالي بألاسكا، ولا يمكن الوصول إليه إلا جواً. ويرتفع الفندق 1829 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويقع بمنطقة تكثر فيها الدببة والذئاب وحيوانات الوعل. وحسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن غرف الفندق توفر إطلالات «بانورامية» على المناظر الطبيعية، وهي قادرة على استيعاب 10 ضيوف في الوقت ذاته.