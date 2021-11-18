حصدت مجموعة عائلة ماكلو لأعمال الفن الحديث والمعاصر ما مجموعه 676 مليون دولار في مزاد تاريخي لدار «سوذبيز» أقيم أمس الأول. وجاء المزاد نتيجة طلاق قطب العقارات في نيويورك هاري ماكلو وزوجته ليندا بورغ 2018. وبيعت خلال أكثر من ساعتين كل القطع الـ35 التي تشكّل جزءاً من المجموعة الكاملة، وبينها أعمال لجاكوميتي ووارهول وروثكو وبيكاسو.ويعتبر هذا المبلغ أكبر مبلغ حققته «سوذبيز» حتى الآن في تاريخ مزاداتها في أمسية واحدة. وسيطرح القسم المتبقي من المجموعة الكاملة في ربيع 2022 مما قد يجعل حصيلتها الإجمالية تتجاوز الرقم القياسي الذي حققته مجموعة بيغي وديفيد روكفلر في مزاد لدار «كريستيز» 2018، الذي بلغ 835 مليون دولار.