طورت شركة صناعة سفن إيطالية، قاربا سريعا يمكنه الطيران فوق الماء لمسافات طويلة؛ نظرا لسرعته الفائقة.ويبلغ طول القارب المسمى Persico F70 نحو 20 مترا، وله أجنحة قابلة للسحب و«تصميمات داخلية تشبه سفينة الفضاء»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وقالت الصحيفة، إن شركة Persico Marine تقوم ببناء القارب، وإنها أصدرت بيانا أكدت فيه أن «القارب سيطفو فوق الأمواج بطاقم صغير».وأن القارب تتم صناعته من الكربون المركب، ويمتلك «صورة ظلية ديناميكية هوائية أنيقة تساعد على الإبحار السريع».