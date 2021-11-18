كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، اسم مسلسلها الجديد، الذي من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويقوم بإخراجه أحمد صالح.وأكدت أن مسلسلها القادم من المقرر أن يحمل اسم «دنيا»، إذ كان من المقرر أن يقوم بتأليفه محمد عبدالمعطي قبل أن يعتذر ويقوم بالمهمة مؤلف آخر. ويجرى وضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية. وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطي الذي تعاونت معه في أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل «حكايتي» في رمضان 2019.