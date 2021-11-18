أبلغ فريق دولي من العلماء المتتبعين لحالات الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية «الإيدز» عن الحالة الثانية لـ«علاج طبيعي» ناجح للمرض دون أدوية.حلّل الأطباء الكود الجيني لخلايا المريضة التي لم يكشف عن اسمها، ووجدوا سبع نسخ خاملة، وفقاً لمجلة «Annals of Internal Medicine» العلمية.أُصيبت المرأة التي تعيش في مدينة إسبيرانزا الأرجنتينية بفايروس نقص المناعة البشرية في 2013، ومع ذلك لم تظهر أعراض العدوى بأي شكل من الأشكال، وحتى العديد من الاختبارات لم تتمكن من اكتشاف الفايروس لعدم نشاطه. وسجلت فقط سبع نسخ غير نشطة من الفايروس، في مارس من العام الماضي وأنجبت المرأة ابنة سليمة.