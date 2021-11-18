توفيت عروس مصرية عقب زفافها بنصف ساعة بين يدي زوجها، وهي ما زالت بزينة العرس وكامل حلتها، بعد اتصالها بوالدها الذي عبرت له عن سعادتها بإتمام زواجها، وفقاً لصحيفة اليوم السابع. وقال والدها: «بعد أن سلمت العروس لزوجها فرحت كثيراً، وانتهت الزفة وعقب ذهابها لمنزل الزوجية، وجدتها تتصل بي وتعبر لي عن سعادتها، وأغلقت التليفون، قبل أن يطرق الباب ليقال ابنتك ماتت، وأسرعت إلى منزلها وإذا بي أجد ابنتى على الأرض مفارقة الحياة، حاولت أن أنقذها لكنها كانت قد فارقت الدنيا، وكانت زينة الفرح ما زالت على وجهها، ودفنت ابنتى وودعتها إلى مثواها بزينة الفرح».