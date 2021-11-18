رائحة الفم الكريهةطبقة بيضاءأو لون قرمزي للسانالتهابدواعم الأسنانظهورتشققات في اللسانكشف علماء أن وجود بعض العلامات في تجويف الفم قد تشير إلى أمراض خطيرة.وأعلن البروفيسور فلاديسلاف جيمتشوغوف، أخصائي الأمراض الخطيرة، أن علامات في تجويف الفم يمكن أن تكشف الكثير عن صحة الشخص، وأشار في حديث لراديو «سبوتنيك»، إلى أنه يمكن اكتشاف أعراض مختلف الأمراض من دراسة تجويف الفم بعناية.ويقول، «يمكن من حالة تجويف الفم والحنجرة والحلق تشخيص الإصابة بأمراض مختلفة».التهابات وتقرحات الصغيرة في الفم