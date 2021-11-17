أثار مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا جدلا كبيرا، إذ يظهر فيه طير عالق في السماء وهو مقيد الجناحين.

ومقطع الفيديو البالغة مدته 36 ثانية، تمت مشاركته بشكل واسع ووصل إلى وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الماليزية التي ذكرت أن الطائر هو نوع من أنواع النسور كان شبه ثابت في السماء على الرغم من أن أجنحته لا ترفرف مما جعل رواد الفضاء الإلكتروني في حيرة من أمرهم.

وتظهر في الفيديو فرق الإنقاذ وهي تحاول جذب الطائر إلى الأرض وتسبب ذلك بعرقلة حركة المرور والازدحام في الموقع.

وتباينت الآراء حول الفيديو، بينما شارك بعضهم مازحا أن «مخلوقات فضائية» احتجزت الطائر في السماء، فيما انتشرت تعليقات أخرى من ذوي النظرة الضيقة ويؤمنون بنظرية المؤامرة تشير إلى تأثير شبكات الجيل الخامس 5G، إلا أنه لم تكن تلك التخمينات والتوقعات صحيحة.

حيث اطلعت «عكاظ» على بيان لإدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانجور الماليزية، التي أفادت بأن الحادثة وقعت في 12 نوفمبر الجاري، وأن النسر كان بالفعل عالقا في خيوط شفافة لطائرة ورقية.



