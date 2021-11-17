كشف مركز المؤتمرات والمعارض العالمي في مدينة شينزين الصينية، حديقة مطبوعة ثلاثية الأبعاد تبلغ مساحتها الإجمالية 5523 مترا مربعا، بمعدل تخضير 88%.واستخدمت شركة «أدفانسد إنتليجنت كونستركشن تكنولوجي» تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج المنحوتات والمقاعد وأحواض الزهور والجدران، وفقا لما ذكر موقع «كمبيوتر هوي» الإسباني.وتمكنت الشركة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد من إتمام بناء الحديقة، التي تتكون من أكثر من 2000 قطعة من الخرسانة، في شهرين ونصف فقط، وبجزء بسيط من تكلفة طرق البناء التقليدية.