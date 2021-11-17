ألقت أجهزة الأمن بالعاصمة المصرية القاهرة القبض على سيدة عرضت طفلها حديث الولادة للبيع بسبب رفض والده الاعتراف به، كما تم القبض كذلك على الأب، وبحسب «سكاي نيوز عربية» فإن الأجهزة الأمنية رصدت قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبني عبر مواقع التواصل الاجتماعي . وتوصلت تحريات الأمن إلى تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة.وخلال الاستجواب اعترفت المتهمة بأنها تزوجت عرفيا من المتهم الثاني، وأنجبت منه الطفل، ولكنه رفض نسب الطفل إليه، فراودتها فكرة عرض الطفل للبيع.