في واقعة غريبة في تاريخ التعليم المصري، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا نهائيا بعدم الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحق كلية طبّ الأسنان بجامعة دمنهور، الذي حكم بتوزيع طلاب الدفعتين الأولى والثانية عام 2015 على كليات طب الأسنان المناظرة لها في الجامعات المصرية.وحسب «سكاي نيوز عربية» كان قد ثبت للمحكمة أن كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور بدأت الدراسة دون توفير المعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية،وأن 320 طالباً تعلموا وتدربوا عملياً على أسنان الجاموسة، في وضع وصفته بـ«ضرر فاحش في مستقبل الطلاب يجب إزالته».