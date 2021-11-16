وجد باحثون من جامعة إسيكس، أن الآباء الذين يقضون وقتًا أطول مع أطفالهم لديهم بنية دماغية مختلفة عن الآباء الذين يقضون وقتاً أقل مع الأطفال، بحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية، إذ كشفت دراسة عن أن الرجال الذين يرغبون في المشاركة بنشاط في رعاية الأطفال والاستمتاع بالوقت مع أطفالهم، لديهم منطقة ما تحت المهاد أكبر، وهي منطقة بحجم اللوزة في الدماغ معروفة بأنها تلعب دوراً رئيسياً في التعلق والأبوة والأمومة، حيث قام الفريق بمسح أدمغة 50 أباً، وقام المشاركون أيضاً بملء استبيانات حول معتقداتهم في تقديم الرعاية ومدى استمتاعهم بالوقت مع أطفالهم، وكشفت النتائج أن الرجال الذين سجلوا درجات أعلى في كلا الاستبيانين كان لديهم حجم أكبر من منطقة ما تحت المهاد.