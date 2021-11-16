أظهر استطلاع جديد أجري بتمويل من المعهد الأوروبي للمعلومات العلمية عن القهوة، أن شرب فنجان من القهوة كل أربع ساعات يمكن أن يؤدي إلى تحسين الإدراك والمزاج، وكذلك تحسين ردود الأفعال واليقظة.ونظر الاستطلاع في عادات استهلاك الكافيين للمشاركين خلال الأيام القصيرة، وتبين أن 29% استخدموا القهوة لمنحهم جرعة من الطاقة، وتناول 20% القهوة ليشعروا بسعادة أكبر، وأشار 21% إلى أن تناول المشروب ساعدهم في تعزيز يقظتهم وتركيزهم بحسب 24ae.وقال جوزيبي جروسو الأستاذ المساعد بجامعة كاتانيا في بيان صحفي: «هناك دليل على أن بوليفينول القهوة قد يجتاز الحاجز الدموي الدماغي، ويمارس تأثيرات مضادة للالتهابات العصبية، ويعزز تكوين الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالاضطرابات المعرفية والعاطفية».