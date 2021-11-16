تهدد المياه البيضاء العين مع التقدم في العمر، إذ يمكن أن تتجمع البروتينات الموجودة داخل العدسة معًا وتتحول من الصافية إلى الغائمة، بحسب ما يقوله الأطباء، إذ تعد المياه البيضاء من أمراض العين الشائعة لدى كبار السن، وتتسبب في إعتام عدسة العين، وغيرها من الأعراض، وتعرض الإنسان لبعض السلوكيات لخطر إعتام عدسة العين وتشمل عوامل الخطر قضاء الكثير من الوقت في الشمس دون حماية العين، التدخين، ارتفاع نسبة السكر في الدم، استخدام الأدوية الستيرويدية، والتعرض للإشعاع، وفق موقع كل يوم معلومة طبية.رؤية الهالات حول الأضواءالرؤية الغائمةحساسية للضوء المتوهجازدواج الرؤيةزيادة الصعوبة في الرؤية ليلاً