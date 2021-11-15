انتهى الانتظار الطويل للسياح الأجانب الراغبين بزيارة ماليزيا التي أغلقت حدودها لأكثر من 20 شهرا في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد لا سيما بعد ما شهدت البلاد ارتفاعات قياسية في الوفيات والإصابات بالفايروس القاتل تجاوزت الـ20 ألف إصابة يومية حسب الاحصاءات المعلنة من قبل وزارة الصحة الماليزيا خلال أشهر ماضية.

إذ يمكن للمسافرين من الخارج الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 السفر إلى جزيرة لانكاوي الماليزية دون الخضوع للحجر الصحي ابتداءً من 16 نوفمبر الحالي.

كما تتطلع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين الدوليين بالسفر إلى أنحاء البلاد والمناطق السياحية الأخرى وفق شروط وإجراءات وخطط سياحية تابعتها «عكاظ» في مؤتمرات صحفية عقدها المسؤولون الماليزيون، حيث يُطلب من السياح الدوليين البقاء لمدة سبعة أيام على الأقل في جزيرة لانكاوي الواقعة في شمال غرب ماليزيا قبل زيارة مواقع أخرى في البلاد في ظل فقاعة السفر الدولية التجريبية.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية لانكاوي نصرالدين عبدالمطلب في مؤتمر عقد اليوم (الإثنين) أن هذا المطلب يتماشى مع وضع لانكاوي كبوابة للسياح الأجانب الذين يرغبون بزيارة وجهات أخرى في هذا البلد كما يجب أن يكون لدى السائح تأمين طبي لا يقل عن 80 ألف دولار أمريكي.

ولا يسمح للسائح بالسفر والتنقل بشكل مستقل إلا عن طريق خطة سياحية من قبل وكالة سفر معتمدة لدى هيئة السياحة الماليزية،

كما يعد فحص PCR وتحميل وتفعيل التطبيق الإلكتروني الصحي المعتمد في البلاد شرطا إلزاميا لبدء الرحلة السياحية.