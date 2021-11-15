أصبحت البحرين أول دولة في العالم توافق على الاستخدام الطارئ لعقار «إفوشيلد» من صناعة شركة «أسترازينيكا» للوقاية من عدوى فايروس كورونا «كوفيد-19».

وأعلنت وكالة «بنا» الرسمية، (الأحد)، أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين وافقت على الاستخدام الطارئ لدواء إفوشيلد للوقاية من فايروس كورونا «كوفيد-19» كأول دولة في العالم تجيز هذا العقار، مبينة أن القرار ينص على اعتماده على البالغين من العمر 18 عاما وما فوق، الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، وكذلك الأفراد الذين لديهم وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى.

وبينت الوكالة أن القرار تم اتخاذه «بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة أسترازينكا، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة».

ودواء «إفوشيلد» مصنوع من مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، والذي حقق «انخفاضا ذا دلالة إحصائية في حالات الإصابة بفايروس كورونا الحاد أو التي أدت إلى الوفاة» لدى المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى ومن يعانون من أعراض بين خفيفة إلى متوسطة، حسب الشركة.

ونقلت «بنا» أن أكثر من 5000 شخص شاركوا في التجارب السريرية المسماة PROVENT حيث ثبت أن المزيج فعال بنسبة 77% ضد فايروس كورونا، بينما لم تكن هناك تقارير عن أي أعراض شديدة داخل المجموعة التي تلقت العلاج.

كما أظهرت بيانات السلامة أنه بشكل عام، كان معدل حدوث الأعراض الشديدة متوازنا لدى أولئك الذين تلقوا مزيجا وهميا.