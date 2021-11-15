توصلت دراسة طبية نشرت نتائجها في مجلة «جاما نتورك»، إلى أن الأنظمة الغذائية التي تؤثر سلبا على صحة ميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي والتي تساعد الجسم على معالجة الطعام) قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.وأظهرت الدراسة أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء والمصنعة ومنتجات مثل البطاطس المقلية والمشروبات الغازية، إلى جانب تخفيض تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، يزيد من احتمالية إصابة الشخص بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 27%.واللحوم الحمراء والمعالجة والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتين والكبريتات الغذائية، تجعل بكتيريا الأمعاء تزيد من إنتاج المستقلبات «المركبات الوسطية والنواتج النهائية لعملية الاستقلاب بواسطة الإنزيمات».