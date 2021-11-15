اضطرت أسرة الطفلة البريطانية جيسيكا تومبسون للجوء للتنويم المغناطيسي لعلاجها من إدمان قطع الدجاج «الناجتس»، حيث قضت 11 عاما من حياتها في تناولها، وتمكنت أخيرا من تخطي إدمانها وفوبيا الطعام، بعد أن عالجها الأطباء بالتنويم المغناطيسي وباتت تأكل الأطعمة والفواكه .بحسب «دايلي ميل» التي ذكرت بأن تومبسون لم تتناول سوى ناجتس الدجاج منذ كان عمرها 18 شهرا حين بدأت ترفض تذوق أنواع جديدة من الطعام. ولم تكن لدى والدتها جوليا كاين أدنى فكرة عن السبب وراء حالة الهلع والقلق التي كان يتسبب بها الطعام لابنتها. ولكن بعد الاستعانة باختصاصيين، شخصت إصابة جيسيكا باضطراب تناول الطعام الاجتنابي/‏‏المقيد. والأشخاص المصابون بهذا الاضطراب يعانون من الفوبيا من ملمس بعض الأطعمة أو رائحتها أو شكلها بصورة عامة، ويرفضون تناولها. وقد خضعت جيسيكا للمتابعة من قبل معالج بالتنويم المغناطيسي.