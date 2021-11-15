كشفت دراسة حديثة عن مزيد من الأخطار الصحية التي يواجهها المدخنون، حيث أثبتت علاقة بين تدخين النيكوتين وخطر مميت يدهمهم أثناء النوم.وأجرى علماء معهد أبحاث القلب (HRI) دراسة لبحث العلاقة بين كميات النيكوتين في الدم ومقدار الوقت الذي يقل فيه الأكسجين أثناء النوم، حسبما ذكر موقع «todayuknews». وتبين للعلماء أن زيادة مستوى النيكوتين تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لحدوث انقطاع التنفس الشديد أثناء النوم، وهو ما أكده الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور جون أوسوليفان.وأضاف أوسوليفان أن مقابل كل سيجارة يستهلكها المدخن، ينخفض الأكسجين في الدم بشكل خطير، حيث يتسبب التدخين في زيادة الوقت الذي يتشبع الدم فيه بالأكسجين بنسبة أقل من 90% ما يزيد احتمالية أن ينتهي الأمر بالموت بأمراض القلب والأوعية الدموية.