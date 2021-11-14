أعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ، أن بلاده ستفرض الإغلاق العام على ملايين السكان الذين لم يتلقوا تطعيما كاملاً ضد فايروس كورونا، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وفي مؤتمر صحفي، أشار ألكسندر شالنبرغ، إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف التعامل مع زيادة عدد الإصابات بهذا الفايروس الذي وصل إلى مستويات قياسية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بعد مكالمة فيديو مع حكام المقاطعات التسع بالنمسا.

وقال المستشار النمساوي: «يجب أن نرفع معدل التطعيم.. إنه منخفض بشكل مخجل».

يشار إلى أنه تم تطعيم ما يقرب من 65% من السكان بشكل كامل ضد فايروس كورونا في النمسا، وهو أحد أدنى المعدلات في أوروبا الغربية؛ بحسب «RT».