أطلقت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية أحدث أجهزتها اللوحية «HUAWEI MatePad T10» و«T10s» اللذين يقدّمان تجربة غنيّة وترفيهية رائعة من خلال الشاشات الكبيرة والمذهلة إضافة إلى إمكانيات صوتية غامرة وتصميم مميّز يُمكّن المستخدمين من الاستمتاع بالمزايا الذكية التي تجعلهما الخيار الأمثل للعائلات. ويتوفر الجهازان في متجر هواوي الرئيسي في رياض بارك ومتجر هواوي الإلكتروني والمتاجر الأخرى المعتمدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

ويقدم كلا المنتجين تجارب الوسائط المتعددة الرائعة للمستهلكين من جميع الأعمار، ويأتي جهاز «HUAWEI MatePad T10» الجديد بشاشة حيوية مقاس 9.7 بوصة ويتضمن معالجاً قوياً ثماني النوى وبطارية قوية ضمن هيكل نحيف ومريح، مما يجعله خياراً رائعاً للترفيه أثناء التنقل. وتتميز شاشته عالية الدقة 16:10 بمساحة عرض واسعة ومكبرات صوت كبيرة ذات تصميم متماثل وقدرة عالية على الجانبين توفر صوتاً عالي الجودة يتم تحسينه بشكل أكبر بواسطة برنامج «HUAWEI Histen 7.0» للحصول على صوت محيطي مذهل. وسيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجربة سلسة إضافة إلى حماية متعددة الطبقات للحفاظ على صحة العين. وتم تطوير الجهاز مع وضع قابلية النقل في الاعتبار، فلا يتعدى سمكه 7.85 مم ويزن 450غ فقط ضمن تصميم مريح وسلس.

أما «HUAWEI MatePad T10s» الجديد فهو جهاز لوحي محمول وقوي مقاس 10.1 بوصة، يوفر أفضل إمكانات الوسائط المتعددة في فئته بفضل نسبة الشاشة التي تبلغ 80% من حجم الهيكل الكلي للاستمتاع بتجربة مشاهدة غنية. وسيتمكن المستخدمون بفضل تقنية «HUAWEI ClariVu» من الاستمتاع بمرئيات واقعية في تصميم متماثل ومكبرات صوت بقدرة عالية وبرنامجيّ «HUAWEI Histen» و«Harmon Kardon». وتم تحسين التصميم بشكل أكبر عبر الحواف المتناسقة وسمك 7.85 مم فقط ووزن 450غ، مما يجعله الجهاز المثالي للاستمتاع بالألعاب أو الترفيه أثناء رحلة طويلة.

كما يمتاز بخاصية التطبيقات المتعددة التي يمكنها عرض نافذتين على شاشة واحدة باستخدام نفس نظام التشغيل وخاصية حماية العين متعددة الطبقات المماثلة لتلك الموجودة في جهاز «HUAWEI MatePad T10»، مما يمنحكم منتجا يحتوي على مزايا تمكنكم من التبديل بين المهام بسهولة تامة.

يتوفر جهازا «HUAWEI MatePad T10» و«T10s» لدى متاجر التجزئة المعتمدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

ويبلغ سعر جهاز «HUAWEI MatePad T10» بـ699 ريالاً وسعر جهاز «HUAWEI MatePad T10s» بـ899 ريالاً.

وستحصلون عندما تشترون أياً من الجهازين اللوحيين على غلاف للجهاز وسماعات وباقة هدايا ترفيهية.

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اللغة العربية: https://consumer.huawei.com/sa/offer/matepad-t-10s-new-edition