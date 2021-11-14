كشفت شبكة سي.بي.إس نيوز نقلا عن الشرطة الأمريكية أن جلين دي فريس رجل الأعمال الذي سافر إلى الفضاء الشهر الماضي توفي في حادث تحطم طائرة صغيرة في نيوجيرزي. وكان دي فريس قد انطلق إلى الفضاء مع الممثل ويليام شاتنر على متن مركبة تشغِّلها شركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة تحطمت في مقاطعة ساسكس، وأن دي فريس ورجلا آخر يدعى توماس فيشر لقيا حتفهما. وقالت شبكة (سي.بي.إس) إن إدارة الطيران الاتحادية تجري تحقيقات في الحادث.

وكتبت بلو أوريجين على تويتر «يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة جلين دي فريس المفاجئة. كان سببا في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم».