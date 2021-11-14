في حملة توعية بالتعاون مع هيئة معنية بحماية المستهلك في بريطانيا، حذر تطبيق «واتساب» من بعض الرسائل الاحتيالية التي تصل للمستخدمين على شكل كلام مكتوب، يرسلها الأصدقاء، بحسب موقع العربية، نقلاً عن سكاي نيوز البريطانية.

وخلال الحملة، أكد التطبيق أن هذا أسلوب جديد من الاحتيال، داعيًا خلال حملته هذه إلى ثلاث خطوات أساسية من أجل التوقف قليلًا، قبل فتح الرسائل المرسلة عبر الهاتف، كما تهدف الحملة إلى تنبيه الضحايا المحتملين عن طريقة الاحتيال الجديدة، وكيفية التصدي لها.

ولفت القائمون على الحملة، أن هناك 59% من المواطنين البريطانيين، تلقوا رسائل احتيالية العام الماضي، ويقوم المخترقون بالاعتماد على صديق في محنة، طالبين إرسال كود معين عبر واتساب، فيقوم الضحية بفتح رابط الرسالة، مما يسهل عملية الاختراق.

كما أكدت شركة ميتا المالكة لتطبيق «واتساب»، أنه في حال تلقى أي مستخدم رسالة مشكوك فيها، عليه اعتماد أسهل وأسرع طريقة للتحقق من الأمر، وهي التواصل المباشر مع صاحب الرسالة، بمعرفة إن كان هو الذي أرسلها أم لا، أو طلب منه تسجيل رسالة توصية لما يريده، والهدف من ذلك، هو التأكد من مرسل الرسالة المريبة.

وفي سياق آخر، يختبر تطبيق واتساب، خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بربط حسابهم بجهاز آخر، والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة لربطه بالهاتف الذكي الأساسي عبر الإنترنت، ودخلت هذه الخاصية الجديدة حيز التنفيذ لدى مستخدمي تطبيق «واتساب»، بعد تفعيل آخر تحديثات التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي آندرويد، وآي أو أس.