اخترق قراصنة (السبت) نظام البريد الإلكتروني الخارجي لمكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي»، ونجحوا في إرسال عشرات الآلاف من رسائل البريد، حذروا فيها من هجوم إلكتروني محتمل، بحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت لاحق إنه «على علم بالحادثة التي وقعت هذا الصباح، والتي تنطوي على رسائل بريد إلكتروني مزيفة أرسلت من حساب بريد إلكتروني تابع للمكتب».

وأضاف المكتب في بيان أن «هذا وضع مستمر ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي».

ولدى الـ«أف بي آي» أنظمة بريد إلكتروني متعددة، فيما يبدو أن النظام الذي قد تم اختراقه (السبت) هو نظام موجه للجمهور ويمكن للوكلاء والموظفين استخدامه لإرسال بريد إلكتروني لعامة الشعب، وفقا لأوستن بيرغلاس، رئيس الخدمات المهنية في شركة الأمن السيبراني BlueVoyant.