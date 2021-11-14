لقي رجل مصري، يعمل حداداً، مصرعه على يد صديقه بعدما غدره بمساعدة زوجة الضحية، حين طلب منه مساعدته في الحفر للتنقيب عن قطع آثار بزعمه، دون أن يعلم بأنه القبر الذي خطط القاتل ليدفنه فيه، وبعدما أتم الحفر ناوله عصيراً مخلوطاً بمخدر أدخله غيبوبة قبل أن يقيده ويدفنه فيه حيّاً حتى فارق الحياة، إذ كشفت التحريات تحلل جثته؛ لمرور شهرين على الحادثة التي تكشفت خيوطها، بحسب سكاي نيوز، بعدما تم تشكيل فريق أمني استطاع ضبط المتهم المذكور، وخلال الاستجواب اعترف بقتل المتغيب، مؤكداً أن زوجة الضحية تعلم بذلك، وأنها كانت ترغب فـي التخلص منه بدعوى سوء معاملته لها، وحسب المصدر الأمني، فإن المتهم قدم اعترافات تفصيلية حول الجريمة، موضحاً أن الزوجة أبلغت بتغيب زوجها ووجود شخص يطلب منها فدية لإبعاد الشبهات عنها، وتمت إحالة المتهمين للنيابة، التي قررت حبسهما على ذمة القضية.