يعاني كثيرون من الشعور بالصداع في الصباح وبعد الاستيقاظ من النوم، ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، قال الدكتور سكوت ماكدوغال: «الاستيقاظ من الصداع يمكن أن يمنح يومك بداية سيئة للغاية، ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على بقية يومك، هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تستيقظ مصاباً بالصداع ترتبط بنوعية أكلك وطريقة نومك وتناولك المشروبات عالية الكافيين، ومشكلات اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، والأرق، والشخير، وتوقف التنفس أثناء النوم، وصرير الأسنان والإفراط في النوم». وكذلك الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى صداع الصباح تشمل المضادة للقلق، والأسبرين، والباراسيتامول، والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)، والمواد الأفيونية، وأدوية التريبتان.