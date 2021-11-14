تمكن بستاني أسترالي من دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أخيراً، بعد نجاحه في جعل شجرة تثمر 5 أنواع مختلفة من الفاكهة.ونجح حسام صراف من ولاية فيكتوريا الأسترالية من تطعيم شجرة بـ10 أنواع مختلفة من الفاكهة، إلا أن القائمين على موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أخبروه أنه لم يتم احتسابها جميعاً على أنها أنواع مختلفة، مؤكدين نجاحه في إنتاج 5 أنواع فقط.