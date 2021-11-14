إفراز هرمونات وأحماض مفيدة للجسمتشعركبالسعادة أكثرمفيدة لبناء العضلات والعظامتساعد على نوم صحي وحياة هادئةينصح خبراء بمواصلة التمارين الرياضية بشكل منتظم، مهما كانت الظروف، حتى يجني فوائد أكثر صحية ونفسية، وحتى لا يقع المرء فريسة للمشكلات الصحية مثل زيادة الوزن بحسب سكاي نيوز، ويعرف التمرين الجسدي بأنه أي حركة تجعل العضلات تعمل وتدفع الجسم إلى حرق السعرات الحرارية.وبحسب موقع «هيلث لاين» الصحي، فثمة فوائد للتمارين المنتظمة يمكن أن تغير نمط حياة الأفراد..تساهم في خسارة الوزن