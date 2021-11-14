إفراز هرمونات وأحماض مفيدة للجسم
تشعرك
بالسعادة أكثر
مفيدة لبناء العضلات والعظام
تساعد على نوم صحي وحياة هادئة
ينصح خبراء بمواصلة التمارين الرياضية بشكل منتظم، مهما كانت الظروف، حتى يجني فوائد أكثر صحية ونفسية، وحتى لا يقع المرء فريسة للمشكلات الصحية مثل زيادة الوزن بحسب سكاي نيوز، ويعرف التمرين الجسدي بأنه أي حركة تجعل العضلات تعمل وتدفع الجسم إلى حرق السعرات الحرارية.
وبحسب موقع «هيلث لاين» الصحي، فثمة فوائد للتمارين المنتظمة يمكن أن تغير نمط حياة الأفراد..
تساهم في خسارة الوزن
تشعرك
بالسعادة أكثر
مفيدة لبناء العضلات والعظام
تساعد على نوم صحي وحياة هادئة
ينصح خبراء بمواصلة التمارين الرياضية بشكل منتظم، مهما كانت الظروف، حتى يجني فوائد أكثر صحية ونفسية، وحتى لا يقع المرء فريسة للمشكلات الصحية مثل زيادة الوزن بحسب سكاي نيوز، ويعرف التمرين الجسدي بأنه أي حركة تجعل العضلات تعمل وتدفع الجسم إلى حرق السعرات الحرارية.
وبحسب موقع «هيلث لاين» الصحي، فثمة فوائد للتمارين المنتظمة يمكن أن تغير نمط حياة الأفراد..
تساهم في خسارة الوزن