سجل مكتب براءة الاختراع بالولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية من خلال مكتب براءة الاختراع ونقل التقانة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، للدكتور حسن محمد البشر الأستاذ المساعد واستشاري جراحة الغدد الصماء بمستشفى الملك فهد الجامعي وكلية الطب التابع للجامعة، براءة اختراع عن ابتكاره (Flexible Tip Catheter – FTC)، وتعتبر هذه البراءة الثانية بعد جهاز التحكم بوضعية المريض للدكتور ذاته.

وأوضح الدكتور البشر أن استخدام القساطر في المجال الطبي واسع الانتشار إذ تستخدم في تخصصات عدة كالتخدير وجراحة الصدر والكبد وفي حالات مرضية متعددة كالاستهواء الصدري وانسداد القنوات المرارية ونحوها، مما يتطلب إدخال قساطر لفتح تلك القنوات أو لتجاويف معينة أو لأخذ العينات أو سحب سوائل أو للحقن، إلا أنه يعتري استخدام القساطر الطبية في بعض الأحيان مشاكل في توجيه الجزء (الطرف) الداخلي من القسطرة للهدف المنشود، وعليه يتسبب في فقدان التحكم في ذلك الطرف مما يجعل الإجراء صعباً ويزيد من خطر حدوث بعض المضاعفات وقد توثر على نجاح القسطرة أو على تموضعها بطريقة صحيحة، وللتغلب على هذه المشاكل استحدثنا في هذا الابتكار خاصية التحكم الحركي للطرف الداخلي ‏(FTC) يتم التحكم بها خارجياً وتزودنا بحركة هلالية في جميع الاتجاهات بمساعدة الحركة الدورانية للقسطرة مما يسهل توجيه القسطرة للهدف المنشود وبالتالي التمكن من عمل الإجراء الطبي اللازم بكفاءة عالية مع قابلية رجوع القسطرة للاستقامة بشكل ذاتي إذا أريد لها ذلك.

وأضاف أن المواد المستخدمة في هذا الابتكار تعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة ونوع ومقاس تلك القسطرة المستخدمة والهدف منها مع المحافظة على الكفاءة، إذ قد تستخدم في تصنيع بعض الأنواع منها مادة MP35N وهي مادة تمتاز بالمتانة والقوة والمرونة ومقاومة الانكسار.