ابتكر باحثون من جامعة سيدني وشركة Cohda Wireless الأسترالية نظاماً جديداً يسمح للسيارات ذاتية القيادة بمعرفة ما يوجد على الجانب الآخر من المباني أو السيارات أو أي عائق في مجال رؤيتهم. وتتيح التكنولوجيا التي تكمن خلف النظام الجديد للمركبات القريبة مشاركة المعلومات تلقائياً حول ما يرونه مع الآخرين، حسبما ذكر موقع (كومبيوتر هوي) الإسباني.وبفضل النظام الجديد، يمكن أن يتجنب السائقون الكثير من الحوادث والمواقف الخطيرة، حيث ستتمكن المركبات ذاتية القيادة من رؤية المشاة على زاوية الطريق أو ركاب الدراجات من خلف الشاحنات.وخلال الاختبارات الأولى التي أجريت، أظهرت التكنولوجيا الجديدة نجاحاً كبيراً في التفاعل الآمن مع المشاة والتنبؤ والتخطيط والاستجابة للمعلومات المقدمة من أنظمة (ITS).