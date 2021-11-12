حددت الدكتورة أولغا كوفينينكو، خبيرة التغذية الروسية، عدة عوامل مسببة لتساقط الشعر، واقترحت طرقا لمكافحة هذه الظاهرة، وذكرت لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن هناك عوامل عديدة تسبب تساقط الشعر، وأن أكثرها انتشارا هو فقر الدم الناجم عن الحديد، الذي يمكن أن يتطور على خلفية الأمراض المزمنة مثل أمراض المناعة الذاتية والغدد الصماء، وكذلك أمراض الجهاز الهضمي والتغذية غير المتوازنة (النباتيون مثلا)، وأن الإفراط بتناول المواد الغنية بالحديد يحدث غالبا على خلفية الالتهابات. وقالت من أجل منع انخفاض أو تعويض النقص الذي يسبب تساقط الشعر يجب الالتزام بالشروط التالية: