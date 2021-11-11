أكدت المدعية العامة الأمريكية التي تحقق في إطلاق النار الذي وقع في موقع تصوير فيلم «Rust» وأدى إلى مقتل مديرة التصوير غالينا هاتشينز، أنها تعرف من قام بتحميل المسدس بالرصاصات.

وكشفت ماري كارماك ألتويس، في تصريح لبرنامجGood Morning America، أنها تعرف من قام بتحميل المسدس الذي أطلق منه الممثل آليك بالدوين النار عن طريق الخطأ، لكنها رفضت التعليق أكثر على الموضوع، ودحضت مزاعم التخريب من قبل أحد أفراد الطاقم الساخطين.

والأسبوع الماضي، زعمت محامية أن شخصا ما وضع رصاصات حية في صندوق الرصاصات الوهمية بهدف تخريب عملية تصوير الفيلم؛ بحسب «RT».

وأطلق بالدوين النار أثناء بروفة تصوير مشهد من أحدث أفلامه «Rust» في 21 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل هتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا؛ ولا يزال الحادث قيد تحقيق الشرطة الأمريكية.