يثير مشهد مرور آلية مدرعة في شوارع مدينة نورتش البريطانية استغراب الكثيرين، فلا لونها عسكري ولا يوجد بداخلها عسكريون، إنها سيارة أجرة تستخدم في الأعراس والجنازات.

ويقول مالك «تاكسي الدبابة»، ميرلين باتشلور إن المشروع كلّفه نحو 35 ألف دولار أمريكي، لشراء الآلية العسكرية وإجراء تعديلات عليها حتى تصبح مؤهلة للأغراض المدنية.

ورغم أنها آلية مدرعة لنقل الجند، إلا أن باتشلور يفضّل أن يسميها بـ«تاكسي الدبابة».

وقال باتشلور إن دائرة الراغبين في الصعود على متن سيارة الأجرة الجديدة اتسعت شيئا فشيئا.

ونقلت شبكة «سي بي أس» الأمريكية عن باتشلور قوله: «في البداية، كان هناك جيران ثم أصدقاء ثم أصدقاء لهؤلاء ثم آخرون لا أعرفهم يطلبون مني أن أصطحبهم في جولة».

وأضاف أن هؤلاء كانوا يريدون الذهاب إلى نوع شهير من الحفلات الموسيقية الكلاسيكية في بريطانيا التي تعرف بـ«برومز».

ويعرض باتشلور خدماته لقاء 1000 دولار أمريكي عن كل مرة يستخدم فيها «التاكسي الدبابة» سواء في حفلات الزفاف أو الجنازات، وهما المناسبتان اللتان تأذن له السلطات باستخدام المدرعة.

وقال باتشلور إن «التاكسي الدبابة» يقدم خدمة ترفيهية خالصة، فأثناء صعودك على متنها، ترى كثيرا من الناس على جانبي الطريق يبتسمون ويضحكون ويشيرون إليك.

ولفت إلى أن التأمين الذي تفرضه السلطات على الآلية المدرعة أرخص بكثير من ذلك الذي يفرض على سيارة عائلته.

وقال سائق التاكسي غير العادي إنه يقدم خدماته حاليا فقط في الأعراس والجنازات، ويأمل في أن تسمح له السلطات بالعمل في مناسبات أخرى مثل حفلات التخرج وأعياد الميلاد.