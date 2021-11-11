حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من احتمال حدوث نقص شديد في المحاقن الطبية البلاستيكية يصل إلى مليارين عام 2022، ما يهدد جهود التطعيم على مستوى العالم إذا لم يتحسن إنتاجها.وهذا النقص ناتج عن حملات التحصين ضد كورونا، إذ ازداد استخدام المحاقن بمليارات عن المعتاد في كل أنحاء العالم، هو أمر يؤثر سلبا على الإمدادات العالمية، وعلى الصحة العامة وحملات مكافحة الأوبئة بشكل عام.وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ليزا هيدمان، إنه «مع زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لـ(كوفيد 19)، يجب مواكبة الإمداد بالمحاقن، هناك قلق فعلي من احتمال وجود نقص في المحاقن المخصصة للتلقيح، ما سيؤدي بدوره إلى مشكلات خطيرة، مثل إبطاء جهود التحصين».