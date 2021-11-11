تقدم رجل مصري الى المحكمة بدعوى نشوز ضد زوجته؛ بحجة أن زوجته استخدمت «المكياج» للإيقاع به في هذه الزواج، وقال: «تعرفنا عن طريق فيسبوك، ورأيتها في الصور أولاً، وبعدها تقابلنا وكانت جميلة، وقررت خطبتها، وبعد أن تم الزواج، استيقظت من النوم وأمامي فتاة أخرى لا أعرفها من قبل».وأشار الزوج إلى أنه «كان قد أقنع زوجته أكثر من مرة بالامتناع عن وضع مستحضرات التجميل طوال الوقت، لكنها كانت ترفض، مدعية أنها لا تريد هذه التحكمات، وأنه تعرف عليها بهذا الوضع».وشدد الرجل المصري على أنه «لا يريد العيش مع زوجته تحت سقف واحد، ولم يعد يتحمل كذبها وخداعها له، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقام دعوى نشوز، وما زالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها».