طلبك ترديد ما يقوله الآخروناعتقادك أن الآخرين يهمسون وتطلب رفع الصوتصعوبة السمع على هاتفك الجوالارتفاعصوتك أثناء الكلاميواجه الكثيرون خطر فقدان السمع تدريجيا مع التقدم في السن، لكن هذه الحالة قد تحدث فجأة. ويمكن أن يعاني البعض من ضعف دائم فيما يواجه آخرون ضعفا مؤقتا في السمع بحسب روسيا اليوم، وقالت مستشارة السمع في المعهد الوطني الملكي للصم (RNID)، فرانكي أوليفر، يمكن ألا يلاحظ الناس ضعف سمعهم في البداية.وتظهر الأبحاث أن الأشخاص يستغرقون 10 سنوات في المتوسط لاتخاذ إجراء بشأن ضعف السمع لديهم «فقد لا يلاحظون العلامات المبكرة، أو قد لا يعرفون ما يجب عليهم فعله حيال ذلك، أو قد يخشون الاعتراف بأن سمعهم ليس كما كان عليه سابقا».رفعك أصوات التلفاز والاستريو والأجهزة