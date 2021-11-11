فى هذا اليوم من كل عام، يحتفل العزاب بيومهم العالمي ويتصدر هاشتاق اليوم العالمي للعزاب مواقع التواصل الاجتماعي فى مختلف بلدان العالم، ويتسابق الشباب والشابات ممن لم يسبق لهم الزواج أو غير المرتبطين حاليا إلى الاحتفال بـ«يوم العزاب» عبر صفحاتهم على مواقع التواصل بتدوينات وفيديوهات وصور خاصة لها دلالتها المتعلقة بهذا اليوم.وتعود قصة هذا اليوم العالمي إلى مطلع التسعينات عبر فكرة نفذها الصينيون وحددوا يوم ١١ نوفمبر موعدا للاحتفال بيوم العزاب، وهي عطلة تسوق تحظى بشعبية بين الشباب الصيني يتفاخرون فيها بكونهم عزابا، وتم اختيار تاريخ (11/‏11)، لأن الرقم «1» يمثل الفرد الوحيد. وأصبحت العطلة أيضا تاريخا شهيرا للاحتفال بالزواجات وطلاق العزوبية، ومنذ ذلك الحين، أصبح يوم العزاب شائعا عبر الإنترنت، ويتم الاحتفال به الآن في عدة أماكن خارج الصين أيضا، وتوسعت العطلة بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، حيث طلب العملاء في أسواق Lazada في جنوب شرق آسيا 6.5 مليون قطعة في عام 2017. هذا يرجع جزئيا إلى العروض الترويجية الكثيرة التي تقوم بها مجموعات تجارية في هذه المنطقة.وفي المملكة المتحدة، يتم الاحتفال بيوم العزاب، الذي يُطلق عليه أيضا يوم العزاب الوطني، ولكن في 11 مارس. حيث تم إطلاقه بواسطة مجموعة من خبراء العلاقات المعترف بهم دوليا من أجل مساعدة العزاب، إما في احتواء حالتهم الفردية أو «القيام بشيء حيال ذلك».غير أن ذكاء بعض المتاجر الالكترونية الشهيرة حول هذا الحدث إلى فرصة لتسويق منتجاتهم، وقرر موقع «علي بابا» الشهير في تجارة التجزئة الإلكترونية، تحويل «يوم العزاب» من احتفال صيني للأشخاص غير المرتبطين إلى حدث عالمي خاص لتشجيع مبيعات التجزئة، ونجح في ذلك لأسباب كثيرة أهمها العدد الهائل للمستهلكين في الصين، فأصبح «يوم العزاب» هو أكبر حدث للتسوق في العالم، حيث يجذب مئات الملايين من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.