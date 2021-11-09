أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الثلاثاء)، أن الإمارات اعتمدت شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد.

وأكد في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أنه يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات، قائلاً: «كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات.. نرحب بالجميع في بلدنا».

وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي ترأسه الشيخ محمد بن راشد اليوم الذي انعقد في «إكسبو دبي 2020».