أعلنت شركة مايكروسوفت برنامجا جديدا يضاهي برمجيات Office الشهيرة، هدفه مساعدة المستخدمين على تنظيم الملفات والمعلومات الضرورية لأعمالهم.وأشارت مايكروسوفت إلى أن برنامج Loop الجديد سيتوفر للمشتركين بخدمات Microsoft 365، وسيتيح لهم العديد من الميزات التي توفرها تطبيقات Word و Excel و PowerPoint و Teams، لكن بنفس الوقت يؤمن مكونات يمكن مزامنتها مع بعضها لتكون أكثر عملية وأسهل استخداما في العمل.ويتكون Microsoft Loop من 3 عناصر أساسية هي: مكونات Loop، وصفحات Loop و«مساحات العمل الحلقية» الخاصة بـ Loop.